記憶體供應惡化擔憂升溫 任天堂市值蒸發4357億元

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，市場對記憶體供應惡化的憂慮加劇，拖累日本電玩大廠「任天堂（Nintendo）」股價自12月以來幾乎連日下挫，週三（10日）公司股價甚至一度跌至今年5月以來新低，市值累計縮水140億美元（約新台幣4357億元）。

報導指出，任天堂正面臨快速攀升的記憶體成本，不僅壓縮其熱門新主機Switch 2的利潤率，也可能因周邊配件變貴而抑制消費需求。

根據市場情報公司TrendForce的數據，任天堂為Switch 2購買的12GB RAM（隨機存取記憶體）模組價格在本季跳升了41%。新主機搭載的NAND儲存晶片價格也同步上漲8%，這項漲幅同樣影響外接儲存卡的成本。

隨著記憶體供應危機加劇，市場對Switch 2的樂觀情緒也逐漸消退，並拖累任天堂近期股價。根據數據顯示，12月以來的8個交易日中，任天堂股價已有7天下跌，市值約蒸發140億美元。

