焦點股》尖點：客戶排隊爭搶高階鑽針 連兩天漲停

尖點董事長林序庭（左）與尖點總經理林若萍。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕因AI伺服器與高速運算客戶需求強勁，PCB鑽針廠尖點（8021）高階鑽針供不應求，該公司於今年下半年啟動擴產計畫；外資與投信昨日進場大買尖點9096張，推升股價衝上漲停，今日早盤尖點持續帶量大漲，拉出第二根漲停，再創掛牌新天價。

截至9:31分左右，尖點股價亮燈漲停，漲停價166.5元，成交量逾6.58萬張，漲停委買張數逾1.5萬張。

尖點11月合併營收4.37億元，續創歷史新高，月增0.01%、年增39.19%，累積今年前11月合併營收為39.44億元，年增22.56%，由於高階鑽針出貨比重拉高，10月單月淨利5681.4萬元，年增126.1%，單月每股稅後盈餘0.4元。

尖點表示，鑽針新產能預計到明年第1季全數到位，月產能將由3100萬支，提升至3500萬支；AI伺服器及高速運算等相關應用客戶需求最為強勁，再加上載板有望明年復甦，預估明年高階產品比重有望提高至50%。

