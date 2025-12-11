IMF示警：中國應盡速解決經濟「嚴重失衡」問題

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（法新社）



〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，中國需要解決其經濟中存在的「嚴重失衡」問題，包括通貨緊縮導致人民幣貶值，並在貿易緊張局勢加劇之際刺激了出口。

《金融時報》報導，官方數據顯示，中國今年貨物貿易順差將首度超過1兆美元（約新台幣31.25兆元）。與此同時，歐洲企業警告，人民幣被低估可能引發貿易報復加劇，包括可能加徵關稅。

請繼續往下閱讀...

喬治艾娃週三（10日）在北京表示，相對於貿易夥伴而言，低通膨導致實際匯率大幅貶值，這使得中國出口產品更便宜，延長了對出口的過度依賴，並加劇外部失衡。

在他發表這番言論之前，IMF剛結束了對中國的第4條協議（Article IV）考察，這是IMF對這個世界第2大經濟體的年度審查。喬治艾娃指出，中國經濟體太大，很難透過出口實現大幅成長，繼續依賴出口導向成長可能會加劇全球貿易緊張局勢。

北京一直依靠出口來支撐經濟，但該國經濟正在遭受多年房地產業低迷和國內需求疲軟的困擾。IMF將今年中國經濟成長預期從先前的4.8％小幅上調至5％，並將2026年的預期從4.2％上調至4.5％，因為該組織認為全球貿易緊張局勢的影響小於預期。

喬治艾娃的發言與中國歐盟商會的報告相呼應，報告稱，儘管中國的貿易收入應該推動人民幣升值，但人民幣兌歐元匯率今年已跌至10年來最低點，今年以來，人民幣兌歐元貶值7.5％。

中國人行對於人民幣匯率實施嚴格控制，但北京始終堅持其遵循市場原則，否認政治目的的操縱匯率。經濟學家表示，受到疫情影響，中國實際有效匯率自2022年3月的高峰以來，已經貶值18％。

歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）表示，人民幣匯率被低估相當於對出口的補貼，並呼籲，就實際匯率以及對中國經濟和其對中國經濟、貿易夥伴的影響展開討論。彥辭補充，中國的貿易夥伴可能被迫採取報復措施，例如反傾銷調查或徵收關稅。

北京並沒有採取大規模措施來提振國內需求，而是優先發展工業，特別是高科技產業，以與美國爭奪經濟霸權。消費疲軟和工業產能過剩加劇了通縮壓力，週三公佈的官方數據顯示，11月生產者物價指數（PPI）下降2.2％，連續第38個月萎縮；消費者物價指數則漲0.7％。

喬治艾娃呼籲中國更積極地轉向刺激內需，不過，分析人士提到，北京新的年功計劃優先考慮對高科技生產的投資。喬治艾娃表示，北京需要在未來3年內投入相當於國內生產毛額（GDP）約5％的資金來解決房地產危機，這預計將有助於這次經濟復甦，提振貨幣匯率並減少貿易順差。

喬治艾娃補充，作為這項努力的一部份，北京應該讓那些無力支付貸款的人，現在是時候該讓「殭屍們」消失了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法