瑞士：新的15％美國關稅上限將追溯至11月中旬

瑞士政府週三（10日）宣布，與美國達成的關稅協議將自11月14日起追溯生效。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士政府週三（10日）宣布，與美國達成的關稅協議將自11月14日起追溯生效。

綜合媒體報導，今年夏天，川普政府宣布對瑞士商品課徵高達39%的關稅，為所有已開發國家中最高。在瑞士政府與企業雙管齊下的努力，美國與瑞士政府終於在11月達成貿易協議，將瑞士出口美國產品關稅從原先39％大幅降至15％。

請繼續往下閱讀...

作為降低美國關稅上限的交換，瑞士同意降低美國魚類、海鮮及部分農產品的進口關稅，並為美國提供每年免關稅的雙邊配額，包括500公噸牛肉、1000公噸野牛肉，以及1500公噸家禽肉。

此外，瑞士也承諾在2028年底前於美國投資約2000億美元（約新台幣6.2兆元）。

根據雙方聯合聲明，美國將取消對瑞士更多出口產品的額外關稅，涵蓋飛機、部分航空零件、橡膠製品、化妝品及學名藥等，相關清單將刊登於《美國聯邦公報》。瑞士方面表示仍希望取得更多豁免。

最新報導，瑞士政府本週三宣布，與美國達成的關稅協議將自11月14日起追溯生效。瑞士聯邦經濟、教育與研究部表示，協議生效後，2國都可就先前繳納的關稅申請退還。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法