台股收盤》台積電領高價股跳水 指數創高下殺收跌375點

〔財經頻道／綜合報導〕Fed降息1碼，美股4大指數週三全面反彈，台積電ADR更大漲逾2％，台股週四在聯發科、台光電開盤大跌，指數開盤小跌15.5點，以28385.23點開出，不過，在台積電秒填息，股價一度來到1515元，指數翻紅大漲逾百點，指數登28568點，再度刷新盤中天價，在指數創高，加上台積電賣單釋出，股價紅翻黑，大跌30元，在台積電越跌越重下，近千家上市櫃也跟著跳水翻車，指數一度跌逾400點，回測27984點，尾盤在台積電拉高5元下，指數收跌375.98點，收28024.75點，勉強守住2萬8。

前10大成交額跌多漲少，台積電跌30元，收1470元，成交額427.38億元，排名第1；金居跌3元，收276元，成交額236.13億元，排名第2；華邦電漲0.9元，收68.4元，成交額198.03億元，排名第3；智邦漲45元，收1135元，成交額182.89億元，排名第4；華星光跌7元，收253.5元，成交額139.5億元，排名第5。

鴻海跌7.5元，收226元，成交額128.35億元，排名第6；聯發科跌65元，收1395元，成交額126.37億元，排名第7；尖點以漲停166.5元作收，成交額119.52億元，排名第8；國巨*跌9.5元，收236元，成交額109.38億元，排名第9；台達電跌23元，收945元，成交額106.41億元，排名第10。

