高雄市房價最貴在鼓山區 房貸案平均鑑估值近2000萬元

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年以來高雄市的不動產市場交易清淡，價格有下修壓力，但鼓山區房貸核貸案的平均鑑估值逼近2000萬元，再創新高。

根據財團法人聯合徵信中心統計，今年第3季高雄市的房貸核貸案平均鑑估值為1214.6萬元，其中鼓山區的平均鑑估值為1917.9萬元，居高雄市之冠，是全市平均鑑估值的1.57倍。高雄市還有16個行政區的房貸平均鑑估值也超過1000萬元，仁武區以1568萬元居第二高。

若以高雄市的熱門路段分析，鼓山區的美術南三路平均鑑估值達3340萬元，是高雄市最貴路段；另鼓山區美術東四路及九如四路，平均鑑估值也超過1800萬元，都是高雄市房價前五名的路段，造就鼓山區的高房價。

鼓山區內主要房市熱區是凹子底重劃區與高雄美術館特區兩大區塊，街廓整齊、綠地面積大，且學校、醫院陸續進駐，加上有捷運紅線、環狀輕軌、台鐵通勤車站等交通優勢，且大型購物中心與國際連鎖飯店紛紛投入，是高雄市生活機能最佳的區域，房價續有支撐。

