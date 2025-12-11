Costco會員狂罵購物動線有夠亂 高層坦承「就是故意的」

有網友在Reddit上抱怨，指出Costco的走道標示做得很差，很難馬上找到特定商品。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以商品種類豐富、價格實惠聞名，常吸引許多人前往採購，不過有網友在Reddit上抱怨，指出Costco的走道標示做得很差，引發不少深有同感的網友討論。對此，外媒分析，這其實是Costco「有意為之」，目的就是希望消費者能在賣場裡四處逛逛、看看還能發現什麼。

《The Street》報導，在Reddit的討論串中，許多網友抱怨Costco的標示做的很不清楚，有人稱：「你想找某個特定商品？那你最好準備展開一場小型探險，因為連店員都得跟著你一起去找它在哪裡。」還有人抱怨：「Costco一直在改商品擺放位置，所以真的需要更清楚的標示。」可發現Costco 缺乏清楚商品標示這件事，已成為許多會員的不滿來源。

不過報導點出關鍵，Costco 之所以不把走道標示做得更完善，就是希望消費者可以在賣場裡到處走走逛逛，看看還有什麼可以買的。

Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在最近的財報電話會議上，坦承了這項策略，他說：「你可能聽過這句話：『人們進來時打算花100美元，結果出來時卻花了300美元。』這是因為我們的採購和營運團隊非常擅長讓賣場充滿吸引力。」

這種「尋寶式購物」一直是 Costco 商業模式的一部分，Costco共同創辦人辛尼格（Jim Sinegal）2007年接受《華爾街日報》採訪時說：「我們想營造一種氛圍：如果你看到某樣商品，你最好現在就買，因為下一次它很可能就不在了。」辛尼格更坦言，為了刺激消費者需求，Costco 會「不斷採購這些商品，並刻意讓它們偶爾缺貨」。

所以Costco 之所以讓購物走道難以快速導航，就是為了讓會員有機會發現那些隱藏好物，然後買下它們。而且 Costco 幾乎不可能真的去改善這件事，因為讓會員在賣場「迷路」，往往能替公司帶來更多營收。

