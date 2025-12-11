好扯！「這貴金屬」再刷新天花板價 黃金想衝破新高專家有話要說

黃金週三（10日）翻紅上漲（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（10日）宣布再次降息1碼，儘管來年政策展望的不確定性仍在，黃金週三翻紅上漲，白銀創歷史新高，但分析師也坦言，黃金是否能再度創下新高，仍然是未解之謎。

黃金現貨價上漲0.7%，報每盎司4236.57美元；2月交割黃金期貨下跌0.3%，報每盎司4224.70美元。

請繼續往下閱讀...

獨立金屬交易商Tai Wong表示，黃金交易商喜歡今天的結果，在經歷了一波獲利回吐後，黃金登上當日最高價位，但他也說，黃金是否能再度創下新高，仍然是未解之謎。

多數Fed官員認為，明年將需要調降利率，但對降幅的看法差異很大。有一大群官員反對任何降息措施，而有3位則認為需要升息。

與此同時，Fed主席鮑爾表示，利率政策已做好因應未來經濟形勢的準備，但拒絕透露短期內是否會再次降息。

Tai Wong表示：「鮑爾再次巧妙在風雨中穿梭，在意見分歧的決策委員會中成功促成另一波降息，僅有3位成員持反對意見。而主要金融市場則在他記者會期間全面走強。」

其他貴金屬部分，現貨白銀上漲至每盎司61.85美元，創歷史新高。受益於工業需求上升、庫存下降以及被美國指定為關鍵礦產，白銀今年來已飆升113%。

SP Angel分析師說：「白銀之所以表現優於金價，是因為在黃金回檔後，投機資金轉向流入這個槓桿更高的標的。除了投機資金外，白銀也受益於實體市場的緊俏，因為10月曾出現供給擠壓。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法