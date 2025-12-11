打麻將竟可看出「商業贏家」! CEO揭密 : 這「特質」是關鍵

Cyber​​Agent創辦人藤田進表示，麻將中蘊藏商業鐵律，這是他領悟的道理。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕日本大型網路服務集團Cyber​​Agent創辦人藤田進認為，商業成功「七成靠運氣，三成靠技巧」，這是他從麻將中領悟到的道理。運氣，對每個人都一樣，但專注於你能掌控的技巧，才能帶來長期的成功。

日媒報導，藤田認為，商業世界裡的勝敗，其實與麻將極為相似。他始終奉行一條鐵律：運氣終究無法掌控，但那三成能靠努力累積的，包括判斷力、精神力與執行力，這是長期勝利的真正分水嶺。

請繼續往下閱讀...

藤田回憶，自己深受唐吉軻德創辦人安田隆夫影響，因為安田打麻將的態度極度認真，從不因情緒起伏而亂了節奏。藤田說，無論商業或麻將，真正的強者都是那些能保持冷靜、不被情緒牽動、能判斷外部環境節奏並在正確時機下注的人，而非只憑「自己現在想努力」。

他認為，許多人嚮往華麗的大牌、大逆轉，但真正能讓人長期獲勝的並不是爆發，而是能從小和局、小得分開始，一步步穩健堆疊勝利的姿態。麻將如此，人生與商業亦然。

既然談到勝負，就不能迴避「運勢」。藤田認為，世上普遍存在一種誤解：以為有人總是走運，有人總是倒楣。但他在無數對局中看到的真相是，運氣其實殘酷地公平。每個人都有走運與倒楣的時期，也許短期偏差巨大，但長期看必然回到平均線。因此，真正的差別在於：面對運氣波動，人是如何反應的。

日媒指出，弱者在走運時往往自滿，誤以為是實力，當開始走霉運時，就會失去耐性、被情緒擊垮。真正的強者懂得分辨「可控」與「不可控」，如何在好運時擴大收益、壞運時把損失壓到最低，就是三成實力的核心。這便是藤田所說的「勝負眼」（指能看穿勝負的眼光）。

他強調，能否在正確的時機出手，是勝負強弱最決定性的差別。許多人往往憑「自己的情緒」決定努力的時機，讀了心靈雞湯就突然開始拼命、遭遇挫折就盲目反擊，但外部環境並未給出機會，這樣的努力只能徒勞。

麻將也是如此。在落後時急著扳回，只會衝動出牌、反而自爆。在他的經營哲學裡，勝負時機從不是依照自己的心情設定，而是由外部環境構成的。市場景氣、產業變動、技術轉折，當外部條件真正出現突破口時，他會毫不猶豫地全力投入；若時機不對，再怎麼有幹勁也要忍住不動。

藤田說，努力在錯誤的時機，效果不彰；但在正確的時機努力，效果可能放大，商業世界也是如此。一旦抓到關鍵窗口，就必須毫不保留，把時間、能力與熱情都投注其中。因為下一次機會何時再來，誰也不知道。

藤田認為，這種對時機的敏銳直覺，加上能在關鍵時刻大膽下注的勇氣，是他從麻將賽局裡帶進商業世界的最核心原則。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法