鮑爾不顧反對意見再度降息 聯準會分歧日益加深

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在週三（10日）政策會議後宣佈降息1碼（0.25個），有2名委員反對降息，而其他沒有投票權的分行總裁也表明反對降息，會議的一系列細節表明，聯準會內部分歧愈來愈嚴重。

《彭博》報導，聯邦公開市場委員會（FOMC）週三以9比3的票數通過降息1碼的決議，這是自2019年9月以來，首次出現3人投下反對票的情況，包括芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）、堪薩斯聯邦準備銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）兩人反對降息，聯準會理事米蘭（Stephen Miran）則呼籲降息2碼（0.5個百分點）。

這些裂痕可能預告了2026年可能出現的情況，隨著主席一職即將交接，新主席在凝聚Fed共識方面恐面臨比鮑爾更大的挑戰。今年6月退休的費城聯邦準備銀行前總裁哈克（Patrick Harker）表示，這種情況非常不尋常，在他任職於聯準會的十幾年來，從未見過這種情況。

Fed會後公佈的季度利率預測中，6名政策制定者認為，基準聯邦基金利率到2025年底應維持在3.75％到4％的區間內，與降息前的水位相同，這表明他們反對這次降息。由於至少有4人，甚至可能是6名官員在會議上沒有投票權，聯準會觀察家將這稱為「無聲的異議」。

週三公佈的文件中還隱藏另一個線索，除了參與會議的官員之外，由商界領袖組成的地區聯邦準備銀行理事會成員也可以發表意見。從歷史上來看，這項建議通常反映了分行總裁的意見，而這次區域銀行中只有4家要求降息，這代表可能有8名分行總裁反對降息。

這些官員往往比聯準會理事會成員更傾向於較高的利率，Fed理事會成員是由白宮任命，並經由參議院確認。

鮑爾在會後記者會上也淡化Fed的分歧情況，鮑爾表示，目前的經濟情勢來看，出現分歧是必然，通膨率仍遠高於聯準會的2％目標，勞動市場也出現疲軟跡象。很多參與者都認為失業率和通膨風險都偏高，那麼該怎麼辦，手中只有一種工具，不可能同時做兩件事，情況非常棘手。

許多政策制定者願意透過「無聲的」和正式的表達異議來明確表示他們將堅持己見，因此，無論美國總統川普（Donald Trump）明年選擇誰接任Fed主席一職，都可能在控制FOMC方面面臨挑戰。

