業績表現不如預期、資本支出增 甲骨文盤後狂瀉11％

〔財經頻道／綜合報導〕甲骨文（Oracle）在週三（10日）公佈最新業績報告，單季營收表現、財測皆不如預期，與此同時，甲骨文還宣佈支出將比之前的預測增加150億美元（約新台幣4679.25億元），這表明為追求AI雲端運算客戶而進行的大規模資本支出，並沒有像華爾街預期的迅速轉化成為利潤。消息傳出後，甲骨文在盤後交易暴跌11％。

綜合外媒報導，甲骨文在本會計年度第2季營收年增14％，達161億美元（約新台幣5022.39億元），淨利從去年同期的31.5億美元（約新台幣982.64億元）增至61.4億美元（約新台幣1915.37億元）。其中雲端業務銷售成長34％，來到79.8億美元（約新台幣2489.36億元），而備受關注的基礎設施業務收入則成長68％至40.8億美元（約新台幣1272.75億元）略低於分析師預期。

以資料庫軟體聞名的甲骨文近期在競爭激烈的雲端運算市場也取得了成功，該公司正在大規模建設資料中心，為OpenAI提供支持，其主要雲端客戶還包括字節跳動旗下的TikTok和Meta等公司。

甲骨文表示，Q3經調整後每股盈餘預計將落在1.64美元到1.68美元，低於分析師預期的1.72美元。營收成長預期為16％至18％，也低於分析師預期的19.4％成長，將營收數字推至168.7億美元（約新台幣5262.59億元）。此外，甲骨文對雲端銷售成長的預期也低於分析師預期的88.7億美元（約新台幣2766.99億元）。

甲骨文高層也宣佈，2026會計年度的資本支出，將比公司在9月預估的350億美元（約新台幣1.09兆元）高出150億美元（約新台幣4679.25億元），達500億美元（約新台幣1.55兆元）。剩餘履約義務則飆升438％至5230億美元（約新台幣16.31兆元），超過分析師預期。

eMarketer分析師伯恩（Jacob Bourne）表示，儘管甲骨文的股價在9月大幅上漲，但這次營收未達預期，可能會加劇愈趨謹慎的投資人對於這家公司和OpenAI的交易，以及激進AI支出的擔憂。

甲骨文股價在11月暴跌23％，創下2001年以來最糟糕的單月表現，截至週三（10日）收盤，甲骨文較9月的歷史高點跌了32％，不過今年以來仍漲了34％，跑贏同期上漲22％的那斯達克指數。

