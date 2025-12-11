搭機隨身行李超重怎麼辦？她靠「這招」10年沒付過超重費

許多航空公司對隨身行李也有重量限制，因此仍有可能因為超重，被迫付費、甚至被要求托運。圖為機場櫃檯。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕只帶隨身行李出門，已成為愈來愈多旅客的選擇，然而，多數人不知道的是，許多航空公司其實對隨身行李也有重量限制，因此仍有可能因為超重，被迫付費、甚至被要求托運。國外一名旅遊網紅托瓦（Melissa Tovar）表示，她過去10年都是只靠隨身行李旅行，而她從未被航空公司要求秤行李，背後的秘訣在於「提前在線上辦理登機手續」，這樣就可以避開機場櫃檯報到時，被地勤要求秤重的風險，但托瓦也提醒，這做法不一定適用於所有航空公司，而且在登機口仍有一定機率可能會被要求秤隨身行李。

值得注意的是，航空公司在登機口收取的行李超重費用，會比提前在網上購買，以及在機場櫃檯購買的費用要高很多。

美國媒體《Parade》報導，面對托運行李的高額費用、班機落地後漫長的行李等候時間，以及行李在轉機途中遺失的風險，對許多人來說，隨身行李確實能解決不少麻煩。然而多數人不知道的是，許多航空公司其實對隨身行李也有重量限制。

托瓦就在影片中分享了隨身行李如果超重，不會被加收費用的秘訣，就是一定要提前在線上辦理登機，這樣就可以事先拿到登機證，到機場就能直接前往安檢。她解釋，若跑到機場櫃檯報到，地勤人員可能就會要求秤你的隨身行李，而最多人被抓到隨身行李超重的地方，就是報到櫃檯，所以完全避開報到櫃檯，就能順利過關。

但如果旅客必須托運行李的話，還是得前往機場櫃檯辦理，這時地勤看見隨身行李，就可能要求一併秤重，托瓦分享，她避免這個問題的方法，是只適用於有旅伴同行的情況，就是請旅伴先幫忙拿著隨身行李，等她托運大件行李後再會合。這樣一來，地勤就不會看到她有隨身行李，也就不會要求她秤重。

但托瓦也提醒並強調，這做法不一定適用於所有航空公司，而且在登機口仍有一定機率可能會被要求秤隨身行李，雖然她本人從未遇過，但確實有可能發生，因此得先做好心理準備，必要時還是得付那筆額外的超重費用。

