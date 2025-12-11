歐美還在開會、中國已投產 ! 只花10個月將「廢礦變王牌」1家關鍵公司被曝光

中國「獨有」的效率，將歐洲企業的願景變為現實，只花10個月完成關鍵的礦產生產技術。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕正當歐美仍忙於討論供應鏈安全、發布政策白皮書之際，中國僅用短短10個時間，將一項原本誕生於歐洲實驗室的關鍵礦產加工技術，從設計、審批、施工到實際投產，全數一口氣跑完。據報導，中國能打破原料瓶頸，10個月就將「廢礦變王牌」，就是法瑞公司IB2的技術助中國鋁土礦脫胎換骨。

《南華早報》指出，這座工廠真正的價值不只在鋁，還包括可同步回收鎵、釩、鋰、鈮，甚至潛在的稀土元素，這些都是乾淨能源革命與現代戰爭的核心戰略材料。

據報導，這項突破技術由歐洲的法瑞士公司IB2開發，可將曾經被視為廢料的低品位鋁土礦轉化為高品質的鋁生產原料。這項創新不僅有望重振枯竭的礦山，還為提取對工業至關重要的關鍵礦物和稀土元素開闢了新的途徑，包括半導體電動車和國防等產業。

值得注意的是，這座具備工業級規模的低品位鋁礦高效轉化工廠，在山西柳林正式啟動運轉，讓中國得以開發原本難以利用、本被視為「廢料」的低品位鋁礦讓，大幅降低中國對幾內亞與澳洲進口鋁礦的依賴。

根據US Geological Survey數據，2024 年中國氧化鋁產量達8400萬公噸，是全球最大生產國，產量是第二名澳洲的4倍以上，也遠高於巴西與印度等國。

IB2執行長Girbal直言，中國擁有全球60%的鋁產量，想在這個產業發展，根本不可能繞開中國。他形容，中國企業的執行速度與效率是全球獨一無二的存在，這樣的進度在其他國家幾乎不可能實現。他認為，中國長期高度依賴幾內亞與澳洲進口鋁礦並不合理，透過這項技術，有機會重建中國自身的礦產主權。

目前中國約90%鋁礬土仰賴進口，美國的情況也不遑多讓，幾乎完全依賴海外供應。雖然美國仍握有少量礦藏，但實際開採規模極低。這也是IB2同步與美國洽談合作、希望協助美方利用阿肯色州等地本土礦源的原因之一。

據了解，未來IB2也打算將業務擴展至巴西、沙烏地阿拉伯、哈薩克、印度等國，但首站之選則在中國，關鍵正是中國龐大的市場規模與對金屬自主供應的高度戰略需求。

Girbal坦言，計畫能如此快速推進，離不開山西省政府的全力支持。即便環保、危險物質等審批在中國極為嚴格，但地方政府在關鍵節點協助排除溝通與程序障礙，讓外資能順利落地。他直言，這項技術未來甚至可能改變中國整體礦業政策，讓原本被視為「不經濟」的內陸低品位礦場重新具備開發價值，進一步降低對沿海精煉與海外進口的依賴。

目前山西森澤集團擁有十多座鋁礦，但高品位礦石早已枯竭，傳統產業通常要求鋁含量超過50%，低於此標準即被視為劣礦，過去根本無法有效利用。IB2的技術正是把這些被棄置的低品位礦石「升級」，重新餵回既有產線，真正做到把廢料變成資源。

目前森澤年產130萬噸氧化鋁，產值約30億人民幣（約新台幣132.1億元），同時擁有年產40 噸的鎵生產線。該公司也坦言，短期內進口鋁礦仍會是主要來源，但地緣政治波動帶來的供應風險，已成為企業無法忽視的關鍵變數。

隨著中國官方提出2027年前提升國內鋁礦資源3%至5%、再生鋁產量增加1500萬噸的目標，這類低品位礦升級技術，正好踩在政策風口上。

