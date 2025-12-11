路透：中興涉海外行賄 恐再挨美國逾10億美元罰款

中興通訊因涉及海外賄賂，恐向美國政府支付超過10億美元。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，中國電信設備製造商中興通訊（ZTE）可能向美國政府支付超過10億美元（約新台幣312.05億元），以解決多年來針對其海外賄賂的指控。

《路透》報導，中興在美國總統川普（Donald Trump）第1個任期內因出口違規行為已向美國當局支付約20億美元（約新台幣624.10億元）的罰款，多年來，中興還面臨著世界各地當局對其涉嫌行賄以獲得電信合約的調查。

知情人士稱，美國司法部今年已對中興通訊展開調查，指控該公司涉嫌在其他地區違反《海外反腐敗行為法》（Foreign Corrupt Practices Act），這項法令禁止企業向外國官員支付款項或提供任何有價值的物品，以換取商業利益。

知情人士表示，美國正努力達成一項解決方案，這項方案可能讓中興支付超過10億美元（約新台幣312.05億元）的罰款。其中1名知情人士指出，罰款金額可能達到20億美元（約新台幣624.10億元）甚至更多，部份原因是中興據稱從腐敗合約中獲利。

針對報導，中興沒有立即回應。不過根據2024年發給員工、股東和業務夥伴的備忘錄，中興表示，公司對任何形式的腐敗或賄賂都採取「零容忍態度」，並已建立反賄賂的遵循體系。

目前仍不清楚雙方何時能達成協議，知情人士補充，與美國達成的和解協議需要得到中國政府的批准。

知情人士透露，《海外反腐敗行為法》案件通常會在不當行為發生幾年後才會浮上檯面，司法部的調查發現，中興最近一次涉嫌賄賂的行為發生在2018年。2名知情人士均表示，美國司法部懷疑中興在南美洲達成的商業交易涉及賄賂，其中1人提到了委內瑞拉的情況。

2017年，中興承認非法向伊朗出口美國商品，並支付了8.92億元（約新台幣278.34億元）。2018年，美國商務部指控中興就懲處與違規行為相關的員工一事做出虛假陳述，並禁止所有美國商品出口到這家公司。這切斷了晶片、軟體和零件的重要供應，迫使中興停止了主要業務運作。

當時正在與中國談判貿易協定的川普表示支持中興，在該公司根據商務部新協定支付了10億美元（約新台幣312.05億元）後，禁令於當年夏天解除。知情人士表示，美國商務部正在與司法部審查同一案件，以及中興是否違反了2018年達成的為期10年的協議。

鉅額和解金可能會削弱中興的財務狀況，該公司去年獲利11.6億美元（約新台幣361.97億元），但如果無法達成協議，美國商務部可能會恢復對美國供應商的禁令，中興的高階手機仍依賴高通（Qualcomm）的驍龍晶片提供動力。除此之外，中心的手機、伺服器和網路設備仍使用英特爾（Intel）、超微（AMD）和其他美企的產品。

