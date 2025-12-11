千元有找！時尚買手點名UNIQLO 6款「媲美高端品牌」必買品。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著天氣越來越冷，你是否也開始著手添購冬季用品呢？年治裝費逾1000萬日圓（約新台幣200萬）的時尚買手MB激推，UNIQLO（優衣庫）6款單價不超過5000日圓（約新台幣1000元），質感卻足以「媲美高端品牌」商品，是今年必買品。

對於手頭不是很寬裕，想以小錢就能擁有奢華體驗的消費者，不妨將時尚達人推薦商品列為購買清單，《YAHOO!JAPAN》報導，MB認為，以下6款是優衣庫2025年不容錯過的單品，由於單價不高，卻足以媲美高端品牌，若有意購買則下手要快，以免商品被搶購一空。

1、舒芙蕾紗線圓領毛衣2990日圓

舒芙蕾紗線是優衣庫近年來大力推廣的紗線，這款針織衫採用蓬鬆柔軟的紗線（毛線），如同香甜的舒芙蕾般蓬鬆。這種紗線充滿空氣，因此既保暖又輕盈。雖然寬鬆的低針數針織衫保暖，但可能會略顯厚重，而這種紗線則兼具輕盈和保暖的優點。當然，它不僅實用，寬鬆的肩部設計和休閒現代的輪廓也是其亮點所在。

值得一提的是配色，這次，粉紅色在男裝中相當罕見，雖然Dior的單色系服裝搭配粉紅色點綴在今年秋冬季風靡一時，但粉紅色和紫色很可能成為今年乃至明年男裝的流行色。這是一款時尚單品，本身就夠吸睛。趕緊入手，以免售罄。

2、超保暖 Heattech 羊絨混紡高領T卹/七分袖2290日圓

MB表示，今年，與其購買普通的Heattech，不如入手這款特別款。它將羊絨與超保暖的Heattech面料完美融合。超保暖面料通常會略帶光澤，這是合成纖維的典型特徵，但這款產品由於混紡了羊絨，因此觸感奢華，且它質地柔軟且富有彈性，穿著非常舒適，也不會發癢。

3、柔軟針織抓絨圓領T卹1990日圓

優衣庫的「柔軟」系列產品通常不太耐穿，但這件卻很耐穿。我今年秋天買的，已經洗過好幾次了，但仍然沒有明顯的磨損痕跡，它既保暖又蓬鬆，同時又保持了修身俐落的剪裁版型。唯一不足的地方是尺寸偏小，但買大兩碼左右就沒問題了。我推薦它作為冬季內搭穿著。

4、直筒牛仔褲4990日圓

優衣庫專營牛仔服飾，這款無疑是他們2025年新品中最值得入手的單品。無論是時尚部落客還是專業評測師，都對它讚不絕口。闊腿牛仔褲可能已經過時，而緊身牛仔褲的潮流又尚未完全成熟，因此，略微寬鬆的直筒剪裁才是最佳選擇。這款牛仔褲的版型設計巧妙，雖然同樣是直筒版型，但垂墜感極佳，如同休閒褲一般，因此絕不會顯得過時。牛仔褲的設計旨在緊貼腰部和大腿，容易產生褶皺，而休閒褲則恰恰相反，旨在打造優美的身形，同時又不會凸顯腿部線條。

這款褲子版型寬鬆，類似休閒褲，採用正宗復古牛仔布料製成。換句話說，它完美融合了牛仔褲和休閒褲的優點。它既有成熟穩重的感覺，又不會顯得過於正式。如果你穿膩了寬褲，不妨試試這條褲子。

5、可調式羊毛混紡帽1290日圓

ＭＢ表示，今年帽子出乎意料地值得推薦，在優衣庫今年推出的所有帽子中，這款羊毛混紡帽無疑是最值得推薦的。雖然它看起來像是女款，但男士佩戴也完全沒問題。它的帽圍最大可達59厘米，與一般男士帽子並無二致。

６、Heattech羅紋針織帽1500日圓

這款針織帽是每年都會推出的經典款，堪稱傑作。雖然採用Heattech布料的羅紋針織帽可能給人一種廉價感，但它的質感卻非常奢華，你甚至感覺不到它是羊毛材質。

它每年都是經典款，因此可能很受歡迎，除了經典的黑色之外，它還有多種顏色可供選擇，所以喜歡單色系穿搭的人不妨考慮選擇一款色彩鮮豔的款式。

