花19萬買露營車創業！她揭1年大賺1245萬訣竅

花19萬買露營車並將其打造成移動咖啡店！阿姆斯圖茨揭1年大賺1245萬訣竅。（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕28歲的艾佛瑞‧阿姆斯圖茨（Avery Amstutz）2年前，看到鄰居出售1輛1973年的Airstream露營車，並意識到移動咖啡店有很大發展前景，於是花6000美元（約新台幣18.67萬）買下這輛老舊露營車，並將其改造成咖啡店，然而對咖啡「一竅不通」的她，除聘請專家，也努力經營社群媒體，每天都會發布餐車即將前往的地點以及最新菜單的影片，加上移動咖啡店可真正做到上門服務，滿足客戶需求，因此，短短1年，其淨銷售額就逾40萬美元（約新台幣1245萬）。

CNBC報導，阿姆斯圖茨說，這家店「從開業第1天起」就獲利了。Byway 在Instagram和TikTok上擁有超過 3.8萬名社交媒體粉絲，他們會收到餐車輪換供應的當地麵包店糕點和非傳統飲品的最新消息。

根據CNBC Make It查閱的文件顯示，在接下來的1年裡，儘管經歷了一些成長的陣痛，Byway的總收入仍超過50萬美元（約新台幣1557萬），其中包括超過40萬美元的淨銷售額（約新台幣1245萬）。

阿姆斯圖茨分享創業過程，她表示，決定將露營車改造成咖啡店後，阿姆斯圖茨聯繫了她在Instagram上認識的1位朋友，這位朋友經營著1家移動咖啡店。朋友向她詳細介紹了開店所需的一切。阿姆斯圖茨總結道：她有足夠的現金購買露營車，但還需要資金來支付其他啟動和裝修費用。

她說，她制定了一份初步的商業計劃，並將其交給了她的叔叔，叔叔提出與阿姆斯圖茨合作並投資3萬美元（約新台幣94萬）。

要將這輛「非常老舊」的 25 英尺長的 Airstream 房車改造成獲得許可的移動餐廳，需要進行徹底的翻新，於是她聘請了1位當地承包商對內部進行翻新，包括定制檯面、安裝糕點展示櫃的窗戶以及存放咖啡豆和其他必需品的儲藏區。阿姆斯圖茨說，她還買了3台冰箱、1台冷凍櫃、1個冰櫃和1台專業級義式咖啡機。

翻新和設備最終的總費用約為6.5萬美元（約新台幣203萬）。阿姆斯圖茨說，她自己出資2萬美元（約新台幣63萬），動用了積蓄並刷爆了多張信用卡。她還補充說，為了支付額外的費用，她從叔叔那裡借了 1.5萬美元（約新台幣47萬），她的叔叔現在擁有Byway 30% 的股份，她表示，現貸款已經基本還清。

有趣的是，在一切準備就緒後，阿姆斯圖茨卻從未接觸過咖啡機，為了克服學習曲線，她不得不聘請「比我更懂咖啡的人」來幫助她。

據阿姆斯圖茨稱，Byway 目前有 9 名兼職員工和 1 名全職營運經理。

阿姆斯圖茨說，在員工教她咖啡知識的同時，她也努力提升Byway在社群媒體上的影響力。她當時在Instagram上寫道，在孟菲斯奧弗頓公園的餐車開幕當天，有超過300名顧客光顧。

如今，Byway的社群媒體粉絲數量大約是之前的100倍，阿姆斯圖茨每天都會發布餐車即將前往的地點以及最新菜單的影片。她表示，餐車模式有許多優點，如Byway無需支付租金，而且可以真正做到上門服務，滿足顧客的需求。

Byway的商業模式也有缺點，由於每天在不同的地點營業，顧客需求難以預測，且露營車的儲物空間有限，「好幾次爆胎」都造成了延誤等諸多問題。

