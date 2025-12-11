台積電今除息將配發1296億元股利 引資金活水

初次上稿02:52 更新時間07：43

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今年第2季盈餘配發5元現金股利，於今（11）日除息，預計2026年1月8日發放股利，共計將發出1296.66億元，將為台股增添資金活水。

台積電昨上漲25元，收盤價1505元，相較於9月16除息前的股價1255元，創除息前最高價，是否能延續上季，再演「秒填息」行情，將引發市場關注。外資昨買超7567張，顯示看好營運前景，參與除息意願高。

台積電自2019年起改採每季配息，已除息25次，其中，有19次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日，2024年第4季現金股利除息也花了10個交易日完成填息。

台積電今年第3季盈餘上調現金股利達6元，較上季調高1元，預計於2026年3月17日除息，估將發出總金額達1555.95億元，再創單季新高，發放日為2026年4月9日。

受惠AI晶片對先進製程需求強勁，台積電昨公布11月營收3436.14億元，月減6.5%、年增24.5%，創單月營收歷史第3高、歷年同期新高紀錄，並連續5個月營收超過3 千億元大關。前11月營收達3.47兆元，年增32.8%。

