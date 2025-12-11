新新合意併 獲「台灣併購金鑫獎」雙料大獎

「台新金控與新光金控合併案」榮獲第十五屆台灣併購金鑫獎之「年度最具代表性併購獎」及「最具影響力併購獎」，由台灣併購與私募股權協會理事長黃顯華（左）頒獎，台新新光金控總經理林維俊（右）代表領獎。（圖為台新新光金控提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕臺灣首樁金控合意合併案「台新金控與新光金控合併案」為臺灣金融業，寫下重要里程碑，並榮獲2025年第十五屆「台灣併購金鑫獎」之「年度最具代表性併購獎」及「最具影響力併購獎」兩項大獎。台新新光表示，合併後台新新光金控躍升為臺灣第四大金控，擁有千萬客戶，股東人數突破百萬，實現擴大營運版圖，並以專業整合實力，打造全方位、具國際競爭力的金融集團。

由台灣併購與私募股權協會及今週刊主辦的「台灣併購金鑫獎」為國內最具權威的併購獎項。自2011年創辦以來，集結國內資深併購專業人士擔任評審，表揚各產業透過併購推動轉型升級的典範。

本屆共有166件併購案角逐，各獎項競爭激烈。主辦單位指出，台新金控與新光金控合併案，不僅為本年度交易規模最大的金融合併案件，更在金融產業整併發展趨勢、市場結構優化與競爭版圖重塑等方面具有代表性，因此榮獲雙料大獎是實質名歸。

對此，台新新光金控總經理林維俊表示，兩家金控的合併是以打造具國際競爭力的全方位金融集團為願景，雙方專業互補，創造1+1大於2的協同綜效。

林維俊強調，未來將在第四大金控的基礎之上，貫徹「認真 創新 永續」的企業精神，持續壯大營運規模，推升臺灣金融業在全球市場能見度，為更多的臺商與客戶服務，努力做到「深耕臺灣、立足亞洲、放眼全球」。

台新新光金控於今（2025）年7月24日正式掛牌上路，而旗下子公司台新投信亦於11月24日正式與新光投信合併。壽險、證券、銀行等主要子公司將陸續完成整併，建構更大且均衡的多引擎發展架構。

合併後，銀行分行據點居民營銀行之冠，Richart數位銀行帳戶亦排名第一。集團將憑藉綿密的虛實通路，強化整體金融服務版圖，一站滿足客戶金融需求。原本擁有龐大保戶基礎的壽險事業體更加強韌穩健；同時，證券經紀業務亦躋身業界前四大品牌，承銷件數名列市場第一，未來將可提供更多元的產品及服務。

隨著集團合併協同綜效展現，平台規模壯大，台新新光金控致力成為臺商全球布局的智慧好夥伴。集團亦響應政府「亞洲資產管理中心」政策，並已於今年8月正式進駐高雄金融專區，為高資產客戶帶來更多元且國際化的理財規劃。

台新新光強調，作為專業金融集團，肩負推動永續發展的重要使命，將結合創新思維與集團資源，落實企業社會責任，持續推動永續產品與服務、深化策略合作等多元行動，邁向永續共榮新未來。

