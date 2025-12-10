台積電先進封裝產能被輝達包吃數年 外媒：沒給對手留空間

根據一份新報告，輝達已經獲得了台積電CoWoS產能的很大一部分長達未來幾年。（取自網路合成）

〔財經頻道／綜合報導〕先進封裝技術正成為人工智慧產業面臨的最大限制因素之一，根據一份新報告，輝達已經獲得了台積電CoWoS產能的很大一部分長達未來幾年。

預計輝達將在2026年之前「吞噬」台積電超過一半的CoWoS產能，這很可能是為了滿足正在進行的Blackwell Ultra晶片的量產需求，同時也為下一代Rubin架構做準備。DigiTimes的一份報告指出，輝達已預訂了2026年所需的80萬至85萬片晶圓，與博通和超微等競爭對手相比，這是一個相當大的占額。

wccftech報導，儘管台積電持續推進外包，但仍預計將維持CoWoS產能的絕大部分，並有望繼輝達、博通和超微之後，成為先進封裝技術的最大客戶。值得注意的是，台積電目前的CoWoS訂單並未計入來自中國輝達H200 AI晶片的潛在訂單，因此可以預見，輝達可能需要更高的產能分配，這不僅對台積電，而且對競爭對手而言，都可能構成巨大的限制。

台積電一直在擴建其先進封裝工廠，嘉義AP7工廠正在建造八個不同的晶圓廠。同樣，也計劃在亞利桑那州新建兩座封裝工廠。預計美國工廠將於2028年開始量產，這將有助於台積電擴大產能，但即便如此，供應仍將受到限制。

隨著人工智慧產業向以推理為中心的解決方案轉變，ASIC正在成為一個關鍵領域，像谷歌的TPU這樣的解決方案獲得了顯著的關注；然而，大規模生產以供外部採用仍然是一個令人擔憂的問題。

