82歲老母退休存摺200萬元被蒸發 長子被「只是1座墳墓，不想給你添麻煩」驚呆

〔財經頻道／綜合報導〕居住在東京的公司職員井上俊明（化名，52歲）表示，他每年都會多次去探望住在埼玉縣的母親和子（化名，82歲），在一次回到老家後，他發現老母的銀行存摺陸續被提領出去，金額高達1000萬日圓（約台幣200萬元）。他看著存摺，頓時愣住了，最後發現母親的退休存款並非被詐騙，而是被「生前契約」所榨乾。

身為長子的俊明說：「我母親靠退休金生活。她通常生活節儉，經常跟我說，『我不浪費錢，所以你不用擔心』」，然而，他回家的那天卻不一樣。當俊明偶然瞥了一眼銀行存摺上的餘額時，他幾乎驚叫出聲。

在一年多的時間裡，總共記錄了近1000萬日圓的現金取款。這不是轉帳，全部都是ATM取款和櫃檯取款。

母親靠退休金生活，為什麼需要這麼多錢？俊明首先想到的就是她被騙了。他問母親：「你沒給任何人錢，對吧？」

當俊明問和子時，和子一時語塞，然後悄悄地透露了一個非常出人意料的原因。

和子說她一直很焦慮自己死後的事。她擔心諸如「我的墳墓會怎麼樣？」和「誰來管理？」之類的問題，並且對一位熟人介紹給她的寺廟管理的永久紀念墓地很感興趣。

她說：「這是一座墳墓。我不想給你添麻煩。經過深思熟慮，我決定把它建成一座永久的紀念碑……」

然而，他們簽訂的卻是一份昂貴的「生前訂立」骨灰龕及相關喪葬服務的合約，被要求支付一系列「可選費用」，包括死後法號費和管理費，不知不覺中，總費用已飆升至約800萬日圓。此外，加上相關的佛壇設備和喪葬服務費用，最終支出接近1000萬日圓。

和子低聲喃喃道：「我覺得我沒做錯什麼，但我以為如果我說點什麼，就能阻止他們……」。

對於靠退休金和積蓄生活的人來說，提取1000萬日圓極為罕見。此外，如果未經家人同意轉移大筆資金，還可能有被懷疑詐騙或其他麻煩的風險。

近年來，針對老年人的「臨終關懷服務機構」收費不斷上漲，已成為一個問題。尤其值得注意的是，許多機構透過煽動人們對未來的焦慮，誘使他們「現在就簽合約」。即使在簽約時，合約看起來合情合理，但往往會被家人視為沉重的負擔。

日本消費者事務局也警告，老年人就「昂貴的墓地和喪葬相關合約」以及「難以取消合約」提出的諮詢數量逐年增加。

