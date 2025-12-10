美國越野車jeep重返台灣 零關稅最低入手價200萬有找

睽違15年，台灣越野車迷引頸期盼的美國經典傳奇品牌Jeep今天宣佈重返台灣市場，總代理寶嘉聯合汽車將率先引進Wrangler Sahara和Wrangler Rubicon兩車款，在美國進口車關稅假設為「 0%」的前提下，預售價分別為209.8萬元和239.8萬元起。（寶嘉聯合提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕睽違15年，台灣越野車迷引頸期盼的美國經典傳奇品牌Jeep今天宣佈重返台灣市場，總代理寶嘉聯合汽車將率先引進Wrangler Sahara和Wrangler Rubicon兩車款，在美國進口車關稅假設為「 0%」的前提下，預售價分別為209.8 萬元和239.8 萬元起。

若是新購小客車退稅，Wrangler Sahara和Wrangler Rubicon售價分別為204.8萬元和234.8萬元、若扣掉汰舊換新 + 新購小客車退稅，最低入手價分別為199.8萬元和229.8萬元，壓低至入手價200萬元有找。

本次在台上市的 Jeep Wrangler 為美國生產，最快明年3月底可以交車，實際車子售價則得視台美對等關稅談判結果，總代理依據進口稅率0%、5%、10%、12.5%、17.5%，試算了5種價格版本。

寶嘉聯合執行董事吳睿弘表示，隨著Jeep重返台灣市場，寶嘉聯合同步啟動全台網絡布局，未來Jeep將以8個依循Jeep全球標準規範打造的新車展示中心，與 17 個授權服務廠為核心，打造橫跨北中南的完整銷售與售後網絡。

同時將依循全球節奏，引進更完整的Jeep產品陣容，從城市使用到全地形探險，提供最能代表美式越野精神的全方位選擇，滿足消費者多元且真實的使用需求。

今天發表會活動現場同步展出多款代表Jeep不同世代的重要車型，包括Wrangler YJ（一代）、Wrangler TJ（二代）、Wrangler JK（三代）、Wrangler JL（四代）、Cherokee XJ、Grand Cherokee WK2，完整呈現 Jeep在越野領域的技術演進與品牌堅持，也見證 Jeep如何塑造被廣泛認同的越野生活風格。

