財部要求行庫強化打詐 研議ATM提款禁戴口罩、安全帽

為強化打詐，財政部要求公股銀行研議，ATM提款不能戴口罩或戴安全帽。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今邀集公股銀行董總召開例會，財政部次長阮清華表示，為加強打詐，對於領錢時戴口罩或安全帽等，研議一些處理方式，以防堵車手提款或轉帳，但金管會法規要到位，ATM系統也要調整，技術上是沒有問題的。據指出，目前部分銀行已導入「AI人臉辨識系統」，領錢時戴安全帽或口罩等，就會觸發警鈴，無法進入提款。

阮清華表示，配合政府打詐政策，請公股銀行研議加強打詐，比如說去ATM領錢的時候，車手包得緊緊的，有些戴口戴口罩或安全帽，沒有辦法辨識，看能不能有一些處理的方式，這是打詐的一環，但金管會須修正法規，ATM系統也要調整。此外，防制洗錢要落實通報機制，例如太子集團，有10家銀行進行52次通報。

財政部也要求公股銀行落實內稽內控、改善缺失，像有些行庫不肖人員跟詐團合作、行員挪用公款等，要求行庫一定要落實改善，讓內稽內控發揮功效，對於內稽內控及違失等問題，要落實「當責文化」，不只分支機構，若總行涉及督導不周也須追究責任。

另，財政部也督促公股銀行配合普發現金作業，阮清華表示，目前已有2000多萬人領取、約占85%，但還是希望不要出任何狀況，還有ATM補鈔作業、強化防詐等，也請公股銀行配合辦理。

阮清華並表示，現在國際局勢很混亂、變動很快，那美國可能要降息，財政部提醒公股銀行要檢視海外經營風險及投資配置，因應外在環境變化做妥適的配置及管理。對於融資租賃公司，公股銀行放款已經慢慢減少，希望公股銀行做好相關的 KYC的工作，做好控管工作。

至於新青安貸款，財政部要求公股銀行做好相關協助及控管工作。財政部長莊翠雲在會中表示，國內房市結構性調整，受到主管機關政策的影響，包括地緣政治、美國關稅政策、市場供需、營建成本等多種因素影響，公股銀行要密切關注全球政經動態，持續強化風險控管。

