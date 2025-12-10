習近平頭痛！中國通縮壓力未減輕 PPI連續第38個月下跌

中國11月生產者物價指數（PPI）年減2.2%，比10月的跌幅2.1%惡化，且為連續第38個月下滑。分析師指出，PPI跌幅大於預期，顯示中國通縮沒有減輕。圖為北京的超市。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，中國國家統計局10日表示，中國11月消費者物價指數（CPI）年增0.7%，增幅創2024年3月以來最大，但無助緩解通縮疑慮，因為生產者物價指數（PPI）年減2.2%，比10月的跌幅2.1%惡化，且為連續第38個月下滑。分析師指出，PPI跌幅大於預期，顯示中國通縮沒有減輕。

這兩個好壞不一的數據凸顯中國的通縮壓力之強，正在吃掉企業獲利和工人收入。而中國國內需求疲弱，使北京當局打擊企業價格戰和割喉競爭的努力面臨挫折。澳盛銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示：「PPI跌幅大於預期，顯示中國的通縮並未減輕，應是北京當局2026年的首要政策議題。」

中國自COVID-19疫情結束以來，就在努力應付因持續多年的房地產不景氣和疲弱的國內需求而產生的通縮，某些產業的產能過剩也導致供過於求，迫使企業降價以求生存。

到今年年底，中國的GDP平減指數預計將連續第3年下跌，為中國在1970年末葉朝市場經濟轉型以來最長衰退期。

在PPI數據公布後，10日中國10年期公債殖利率由紅翻黑，收盤跌至1.84%，創1週以來最低；30年期公債殖利率也跌至2.24%。上證綜合指數收盤下跌0.6%。

盛寶銀行駐新加坡首席投資策略師查納納（Charu Chanana）表示：「CPI的改善幅度仍太輕微，無法真正改變經濟成長或企業獲利前景，市場需要持續一段時間的穩健物價數據，以及更強勁的財政支持，才能給中國重新評估。」

