台鏈吸收25％H200銷中費用？童子賢：代收代付、非台灣買單

童子賢今天表示，台灣代工廠在國際供應鏈中並非產品所有者，資金往來時多屬「代收代付」，實際成本最終由品牌業者承擔。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普政府近日放行輝達（NVIDIA）向中國出口H200晶片，市場傳出相關25%費用可能由台灣供應鏈吸收，引發產業界高度關注。對此，和碩（4938）董事長童子賢今天表示，台灣代工廠在國際供應鏈中並非產品所有者，資金往來時多屬「代收代付」，實際成本最終由品牌業者承擔，不會由台灣買單，代收代付本質是資金服務，不代表台廠需負擔出口的最終成本。

童子賢指出，一旦產品離開系統廠或半導體工廠，其所有權即完全屬於品牌公司。台灣若在國際交易中代為付費，通常是先行墊付，待後續流程再收回，並非轉化為台廠自有的額外成本。他舉例說明，代工廠協助品牌出貨至中國或馬來西亞加工時，因涉及出口會由台灣端開立帳單，但本質仍屬代收代付，是正常國際帳務流程。

請繼續往下閱讀...

面對外界擔憂記憶體短缺影響出口或推升消費電子產品價格，童子賢認為，資訊產業長年循環快速，台灣供應鏈早已具備應對體質。包括記憶體、被動元件、晶片等零組件皆是「輪流漲、輪流跌」，有些需調整一兩季，有些則拉長至兩年。他以「Happy problem（開心的問題）」形容短缺狀態，產業仍能從中獲利，反之，若供過於求才是「Sad problem（難過的問題）」。

至於品牌是否因短缺調整售價，童子賢觀察其背後的影響因素眾多，包含CPU、GPU、硬碟等，記憶體並非決定價格的唯一變數。談及外資機構下修明年需求預期，童子賢認為不必過度悲觀。至於AI伺服器市場傳出輝達可能強化供應掌握權，他認為AI伺服器是全球大潮流，「人人都有參與的機會」，短期誰取得貨源並非重點，重點是「整個台灣留在領先群」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法