台股蓄勢挑戰歷史新高 看好12月上漲機會

台股歷史「盤中最高紀錄」是今年11月4日的2萬8554.61點，目前只差一百多點，就寫下歷史新紀錄。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕只差153.88點，加權指數將創「盤中最高點」，寫下歷史新紀錄。投信機構表示，由於歷史盤中最高紀錄是在2025年11月4日創下的2萬8554.61點，換言之，只剩一百多點就可以刷新紀；此外，從歷史經驗來看，若11月股市下跌，同時12月上漲的機率是100% ，「今年12月可以期待股市上漲行情」。

台股向前衝！根據最新統計，大盤指數今天終場大漲218.13點，漲幅0.77%，收在2萬8400.73點，蓄勢挑戰台股歷史新高。

其中，台新投信表示，參考過去歷史經驗，往年11月台股下跌，12月必上漲；過去十年期間，每年第四季股市上漲機率偏高。10月股市上漲的七次當中，有四次11月下跌，換言之，10月股市上漲，11月下跌的機率有57%。

「11月股市下跌，同時12月上漲的機率是100% ，因此，今年12月當然可以期待股市上漲行情」。

台新投信指出，今年台灣全年GDP 年增率有望上看7.3%，成為全球主要經濟體中最亮眼的國家之一，尤其，台股的基本面更是強勢，大盤後市可望續上攻。

在法人籌碼動向方面，外資買超196.07億元、自營商也買超52.61億元，投信則買超18.67億元，三大法人合計買超267.36億元。

對此，台新投信強調，加權指數進入反彈，類股輪動，資金有轉往傳產股傾向；後勢觀察四大重點：「美股」、「關稅談判」、「Fed動向」、「法說會」。

投信主管表示，科技股雖向下修正，但明年仍有創新高機會，隨著美國科技股股價修正，S&P軟體服務指數的本益比修正相對激烈，但未必是AI泡沫即將破滅。

根據Bloomberg的調查，未來一年標普淨利率預估仍在上修當中，2026年企業淨利率走高、P/E隨降息擴張，美國標普有望再創新高；台股同樣在多頭掌舵情況下，今年底之前，大盤可望再衝一波反彈。

