輝達H200買家來了！至少兩大咖詢購 北京還能撐多久

〔財經頻道／綜合報導〕路透周三（10日）報導，據四位知情人士向路透透露，在美國總統川普表示將允許輝達向中國出口其強大的H200人工智慧晶片後，字節跳動和阿里巴巴已向輝達詢問購買事宜。

兩位知情人士透露，如果北京方面批准，中國企業渴望大量訂購輝達第二強大的AI晶片。但其中一位補充說，他們仍然擔心供應問題，並正在向輝達尋求明確的答案。

此前CNBC報導，即使美國開放H200晶片，北京是否願意購買成為焦點。但產業專家包括Neil Shah與研究機構Quilter Cheviot主管Ben Barringer都表示，北京考量先進晶片產能不足，且國產晶片效能仍有一段落差，輝達的產品仍具吸引力。

在川普決定允許輝達台灣製造的H200出口中國之前，能夠合法出口到中國的最先進的AI半導體是H20。 H200的性能幾乎是H20的六倍。

中國政府尚未對川普關於H200的聲明給予明確回應。路透稱，近幾個月來，中國政府禁止政府資助的資料中心和中國科技公司購買輝達的人工智慧晶片，重創了輝達在中國的市場佔額。

根據《資訊報》（The Information）週三報導，中國監管機構召集了包括阿里巴巴、字節跳動和騰訊控股在內的多家公司的代表，要求他們評估對H200的需求。

根據《資訊報》引述消息人士報導，官員告訴這些公司，他們很快就會收到北京的決定通知。

