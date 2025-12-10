白銀還會再「炸鍋」噴高？這天價並非喊爽的

週三（10日），白銀價格一度上漲1.6%，觸及每盎司61.6145美元的歷史新高。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕白銀價格周二首次突破每盎司60美元後繼續上漲，上漲勢頭來自供應緊張，以及市場押注美國聯準會將進一步放鬆貨幣政策。

週三（10日），白銀貴金屬價格一度上漲1.6%，觸及每盎司61.6145美元的歷史新高。近幾日貴金屬的快速上漲，得益於投機資金押注聯準會將在12月9日至10日的會議結束時降息25個基點。

法國巴黎銀行大宗商品策略總監大衛威爾遜（David Wilson）表示，白銀擁有龐大的零售和投機基礎。一旦價格出現上漲勢頭，往往會吸引更多資金流入。

今年以來，白銀價格已上漲超過一倍，遠超黃金60%的漲幅。自去年10月歷史性的供應緊縮以來，白銀的漲勢愈演愈烈。

儘管隨著更多金屬流入倫敦金庫，供應緊張的局面有所緩解，但藉貸利率仍然居高不下，顯示供應緊張的局面仍在持續。其他市場也面臨供應限制，中國的庫存已降至十年來的最低水準。

白銀此輪上漲行情也得益於交易所交易基金（ETF）的資金流入。上週，流入白銀ETF的資金量超過了7月以來的任何一周。週二，規模最大的此類基金的贖回量飆升至與空頭擠壓期間類似的水平，表明投資者正在為更大的上漲行情做準備。

威爾遜表示，鑑於過去三週白銀價格上漲了約20%，「從邏輯上講，我們應該會看到回調」；「但鑑於目前市場情緒強勁樂觀，甚至有人談到白銀價格將達到100美元，這股上漲勢頭完全有可能延續下去。」

