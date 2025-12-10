《2026創新創業白皮書》出爐！邱銘乾點出新創盲點

（圖右）新創總會總會長邱銘乾點出，新創最常見盲點在於「先有產品再找市場」的技術導向思維。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在AI浪潮席捲全球、科技競爭日益激烈之際，台灣雖擁有堅實的硬體製造優勢，卻正站在產業轉型的關鍵十字路口。中華民國全國創新創業總會（簡稱新創總會）今（10）日發布《2026創新創業白皮書》，彙整超過300家新創、創投與育成機構意見，從市場、資金、人才、法規四大構面提出14項政策建言，並直指2026年將是台灣產業升級的「生死存亡關頭」。

其中，新創總會總會長邱銘乾更一語點出，新創最常見的關鍵盲點在於「先有產品再找市場」的技術導向思維，他強調新創企業從創業第一天就必須建立市場與國際觀，否則即使技術再強，也難以跨越規模化關卡。

白皮書中被業界評為「最急迫」的首要建言，即是「鼓勵大企業投資新創，設置研發抵減與研發成果資本化機制」。新創總會建議，政府應參考日本、韓國做法，修法允許大企業在投資、併購新創或購買新創專利技術時，視同自身研發支出，納入租稅抵減。此舉不僅可提升大企業外部創新動能，也能為新創生態注入穩定資金活水。

在白皮書14項建言中，新創總會進一步篩選出產業界認為兼具「高度重要性」與「高度急迫性」的六大關鍵項目，呼籲政府優先推動包括以下六點：

一、設立新創企業專法，明確定義新創身分，整合跨部會資源，降低法規摩擦成本。

二、鼓勵大企業投資新創，導入研發抵減，參考日韓經驗，將大企業投資、併購新創視為研發支出，享有租稅抵減，紓解募資斷鏈壓力。

三、推動新創加入產業供應鏈聯盟，透過「以大帶小」機制，解決有技術、沒訂單困境。

四、政府需聚焦支持重點產業的技術型新創，資源不應齊頭式平等，應採任務導向，集中支持符合國家戰略，如國防工業、AI、半導體的技術團隊，並由經濟部主導。

五、導入具創業實務與產業資源的創業教育，縮短產學落差。

六、促進跨界人才支援新創，以兼職或專案方式補足經營管理缺口。

邱銘乾指出，台灣新創在AI、生技醫藥、綠色科技等深科技領域已展現出驚人的技術實力與韌性，但必須避免陷入「先有產品再找市場」的技術導向盲點，從創業之初就須建立國際觀。他強調，新創總會不只是提出問題，更決心成為「產業引路人」。

為此，新創總會已啟動實質的「以大帶小」對接機制，透過龐大的上市櫃企業會員網絡，主動媒合成熟企業的應用場域與新創的技術解決方案，讓供應鏈合作不再停留在政策口號，而是實際轉化為訂單與投資。

邱銘乾也進一步呼籲，政府應加速研擬《新創企業專法》，以法律位階建立制度保障，並透過稅制改革引導民間資本投入，尤其應將企業併購新創明確視為研發投資，提供實質誘因，才能真正推動台灣創業生態系的蓬勃發展。

新創總會秘書長謝戎峰補充指出，這份白皮書是總會走訪超過300家生態系夥伴所匯聚的實戰智慧，直指2026年將是台灣新創發展的關鍵轉捩點。「我們看到台灣有技術、有人才，但往往卡在『市場驗證』與『規模化』的最後一哩路。」他坦言，台灣不缺技術，也不缺人才，真正卡關的是如何讓創新成功轉化為可複製、可擴張的商業模式。

