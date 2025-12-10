自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中華電前11月EPS 4.64元 全年超越財測高標4.82元

2025/12/10 18:19

中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信11月合併營收為214.5億元，稅後淨利34.6億元，每股盈餘（EPS）達0.44元。累計至11月，合併營業收入2,128.5億元，稅後淨利為360.2億元，每股盈餘4.64元。中華電信今年財測目標介於4.62-4.82元，累計11月以達到全年財測低標，市場人士認為，全年EPS 將超越財測目標。

中華電信表示，11月營收較去年同期成長6.1%。營收成長主要來自核心業務的強勁動能，包含行動、寬頻及資通訊業務皆持續表現出色，並成功延續上月強勁的iPhone手機銷售動能。

在電信核心業務表現方面，中華電信指出，11月行動服務營收成長動能強勁，年增率達4.2%，主要受惠於5G升速方案與iPhone 17新機銷售熱銷之雙重利多，有效帶動高資費用戶穩健成長;11月行動月租型客戶數持續成長，月租型ARPU年成長3.0%。此外，旅遊旺季推升預付卡及國際漫遊收入成長，亦同步挹注行動服務營收成長動能。在寬頻業務方面，「速在必行3.0」方案持續發揮效益，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，推升固網寬頻ARPU年增2.9%至813元，帶動寬頻業務營收年增率達2.7%。

資通訊方面，營收年增13%，主要由IDC與雲端、智慧聯網及資安業務的優異表現帶動。在IDC與雲端服務方面，除既有設備代管收入穩定外，11月更受惠於多項機房建置專案完成，大幅推升IDC與雲端營收年增率達27%。此外，智慧聯網及資安服務持續受惠於智慧建築、智慧能源及政府相關專案完工挹注，營收年增率亦達雙位數成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財