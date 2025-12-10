遠傳11月營收103.12億元 連3個月破百億元

遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信（4904）11月合併營收達103.12億元，連續3個月破百億元，年成長率10.5%，稅後淨利10.97億元，每股盈餘（EPS）為0.3元。累計至11月，合併營收990.05億元，年增4.6%，稅後淨利124.28億元，年成長率8.1%， EPS 3.45元。

遠傳表示，11月受惠iPhone 17持續熱銷帶動用戶升級5G、企業智慧資通訊營收動能延續，以及數位生活服務穩健成長，單月合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）同步再創單月歷史新高。

遠傳11月份行動通訊業務維持成長，雙11優惠、政府普發萬元帶動新機買氣與5G升級，5G月租型用戶滲透率達47.0%，持續領先同業；月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）持續攀升，帶動11月整體行動服務營收上揚，達52.43億元，年成長率2.1%，創下自2021年3月以來連續57個月正成長的佳績。

遠傳11月企業資通訊業務受惠於多項系統整合、物聯網、資安及雲端服務專案順利交付，年成長率持續達雙位數，展現遠傳以解決方案整合能力深耕企業客戶市場的強勁動能。個人數位服務則受惠於遠傳friDay影音與「遠傳守護網」挹注，帶動營收成長。遠傳friDay影音雙11優惠活動獲好評，業績較去年成長1.6倍、新註冊會員增加超過2倍，突破平台歷年同期紀錄。

