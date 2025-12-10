半導體大廠、AI伺服器擴增產能 經部：Q3製造業投資成長29％

經濟部統計處今公布「第3季製造業投資及營運概況調查報告」。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布「第3季製造業投資及營運概況調查報告」，第3季製造業固定資產增購額5950億元，季減4.4%，年增29%，主要是國內半導體大廠擴增先進製程與高階封測產能，加上AI伺服器與相關供應鏈業者同步擴建廠房及產線。

統計處指出，若按固定資產型態來看，第3季製造業國內固定資產增購（配合國民所得統計定義不含土地） 以機械及雜項設備增購占77.1%最多，年增28.9%；其次為房屋及營建工程占22.4%，年增29.8%。

若按行業別觀察，資產增購成長的行業別有電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業、石油及煤製品業、化學材料及肥料業；資產增購衰退的則有基本金屬業、金屬製品業及機械設備業。

電子零組件業第3季固定資產增購4283億元，占製造業72%，居各業之冠，年增42.7 %，主要是晶圓代工及封測廠持續投入高階製程及擴增產能。

化學材料及肥料業增購237億元，年增0.2%，主要是部分矽晶圓及工業用化學品廠因應產能擴充及發展高值化產品增購設備，但部分業者上年因增建新廠及改善製程，基期較高，抵銷部分增幅。

電腦電子產品及光學製品業增購214億元，年增32.7%，主要是伺服器代工廠及相關供應鏈廠商積極擴增產能。

石油及煤製品業增購164億元，年增8.6%，主要是政府能源轉型政策下國營事業重大建設推進。

基本金屬業增購138億元，年減5%，主因部分鋼鐵大廠上年投入環保改善工程、跨足綠能產業增設儲能設備，比較基期偏高。

金屬製品業增購127億元，年減8.9%，主因是部分業者新建廠房陸續完工啟用，資本支出相對減緩所致。

機械設備業增購90億元，年減8.6%，主因半導體設備及產業自動化需求持續，相關設備廠商陸續擴增產線，但因建廠、設備增購期程不同，投資金額較上年減少。

第3季製造業營業收入（含海外生產之收入）是8兆8174億元，季減0.6%，年增2.7%，高科技與傳產兩樣情。統計處說明，AI、高效能運算及雲端資料服務等需求暢旺，推升資訊電子產業營收表現，但傳統產業仍受全球景氣不確定性影響，市場需求疲弱。

展望未來，統計處預估，因今年比較基期已高，成長幅度可能趨緩，加上全球貿易政策及地緣政治等不確定性，可能讓企業資本支出態度趨於保守觀望。

