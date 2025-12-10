智冠11月營收成長雙位數 年末促銷活動挹注營收

網龍（3083）新作《尋秦記》陸續舉辦多場街頭玩家穿越活動，持續聚集玩家目光與參與度，為即將展開的刪檔封測召集熱身。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股智冠（5478）今日公佈11月營收5.96億元、月增12%，智冠表示，受惠於經銷通路業績增量及廣宣收入回溫，帶動營運動能，此外，藍新金流由於雙十一相關消費需求強勁，同步挹注整體規模成長，今年前11個月累計營收58.90億元，整體營運維持穩定水準。

智冠指出，MyCard數位點數平台推出年末大型促銷活動，超過百款人氣遊戲參與，提供最高100%回饋並推出總額50萬MyCard點數的會員獎勵，同時結合集團自媒體核心場景「街頭玩家見面會」舉辦線下挑戰賽與萬元級現金抽獎，透過線上促銷與線下互動的雙軌整合，強化用戶參與度。

請繼續往下閱讀...

網龍（3083）年底檔期推出多款產品改版更新，跨平台遊戲《飄流幻境Re：星之方舟》開放新地圖「天空之城」、高人氣角色「弗雷德」，以及夥伴「妮絲」與「亞辛」的轉生玩法；手遊《戀愛盒子M》推出重大改版，加入全新互動系統「星流核心」，並擴增角色與劇情篇章；經典端遊《金庸群俠傳Online武林至尊》有全新資料片「五嶽嵩山」，新增嵩山派、俠客立繪、跟隨系統2.0與名門挑戰更新，持續活化長青產品生命週期，新作《尋秦記》也陸續舉辦多場街頭玩家穿越活動，持續聚集玩家目光與參與度，為即將展開的刪檔封測召集熱身。

而遊戲新幹線旗下多款遊戲產品本月接力展開聖誕與元旦節慶活動，祭出S級戰靈寶箱、千萬銀票、限定強力英傑、稀有召喚書及專屬坐騎等高價值獎勵，推升玩家活躍與回流表現。此外，端遊《天龍八部Online宗師版》已於11月底舉辦台灣玩家見面會，吸引逾百位玩家參與，並搶先曝光明年將推出的全新改版內容；《風色幻想NeXus》同步上線新角色「烏德斯」，拓展遊戲的戰鬥深度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法