崇友前11月營收達56.46億元 創歷年同期新高

〔記者林菁樺／台北報導〕本土電梯大廠崇友（4506）今日公告11月合併營收達3.62億元，受部分案件完工認列短期遞延影響，年減超過三成，但整體營運基礎維持穩健，前11月合併營收56.46億元，續創歷史同期新高。

崇友11月合併營收達3.62億元、較去年同期減少36.53％；累計2025年1至11月合併營收達56.46億元，年增13.25％，續創歷史同期新高記錄。

崇友表示，11月營收雖受到旗下部分工程完工認列遞延影響，但並不影響全年整體營運趨勢，仍持續深化在新梯研發技術、量產品質、妥善率提升與維保即時專業服務等核心優勢，挹注旗下新梯、汰舊換新及維保三大業務皆維持良好接單利基。

展望未來，受惠於國內都市更新、老舊建築重建、社會住宅與工業區開發等需求持續釋出，新梯與汰換市場可望維持穩健成長，將持續優化工程管理流程、強化供應鏈整合與專業技術動能，推進高階智慧電梯產品線，包括高速梯發展、電梯智能管理系統、節能技術導入以及推廣PM永磁式同步馬達等創新應用，持續鞏固在台灣電梯市場地位。

