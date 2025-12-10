台積電11月營收創歷史第3高 年增24.5％

台積電（2330）今公布11月營收3436.14億元，較上月減少了6.5%，較去年同期增加了24.5%，創單月營收歷史第3高、歷年同期新高紀錄。（台積電網站）

〔記者洪友芳／新報導〕受惠人工智慧（AI）對先進製程需求強勁，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今公布11月營收3436.14億元，較上月減少了6.5%，較去年同期增加了24.5%，創單月營收歷史第3高、歷年同期新高紀錄，並連續5個月營收超過3千億元大關。

台稹累計2025年1至11月營收約為新台幣3兆4740億5100萬元，較去年同期增加32.8%。

台積電日前法說會指出，客戶對AI相關需求持續強勁，並較3個月前展望樂觀，續釋出強烈的產能需求訊號，非AI包括消費性與通訊相關需求也已觸底、溫和回升，上修今年全年營收以美元計達約近35%，較上季預估的年增近30%提高。

對於第4季營運，台積電預估美元營收介於322億至334億美元，中間值季減約1%，以新台幣兌美元匯率30.6元為假設基準換算，台積電第4季營收約介於9853億至1.02兆元，10、11月累計營收巳達7110.87億元，超過財測的7成以上。

