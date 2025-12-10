受美關稅政策影響 新北勞工1058人放無薪假

受關稅政策影響，新北市有1058名勞工放無薪假，市長侯友宜責成勞工局協助勞工度過難關。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕近期受到美國關稅衝擊，台灣部分產業訂單銳減，導致無薪假（減班休息）人數上升，根據勞動部最新資料，全國共有9153名員工正在實施無薪假，其中新北市受影響人數有1058人，市長侯友宜責成勞工局結合中央資源，幫助勞工度過難關。

侯友宜今天在市政會議指出，受到關稅政策影響，全國放無薪假的勞工人數達到9153人，是新冠肺炎疫情之後最高，其中新北市有1058名勞工放無薪假，由於目前關稅議題尚未定案，影響仍可能持續，他要求勞工局密切注意關稅發展，保障勞工生計。

勞工局長陳瑞嘉指出，因應美國關稅政策衝擊，勞工局成立「勞工就業穩定小組」，在前端建立企業異常預警資料庫，啟動分級輔導機制，維持僱用安定，如發生爭議，透過輔導法令遵循、爭議調解、啟動勞檢及涉訟補助等措施，維護勞工權益。

此外，連結中央資源，主動轉介「僱用安定措施」，協助勞工申請「積欠工資墊償」；末端協助勞工申請失業給付，提供就業媒合及職業訓練，今年10月聯合基北北桃，建立跨域就業服務平台，協助勞工快速轉職，維持就業穩定。

