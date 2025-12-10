靜待Fed決策！新台幣在31.2元陷入橫向盤整

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）決策公布前夕，美元因職缺數優於市場預期而反彈，多數亞幣回落，新台幣兌美元匯率則在31.2元附近陷入橫向盤整，中午暫時收在31.217元、小貶0.2分，台北外匯經紀公司成交量7.0億美元。

美國昨日公布9月、10月職缺數分別為766萬與767萬人，均高於市場預期，顯示美國勞動市場依然穩健，雖然這項數據未能改變市場對於聯準會本週再降息預期，但卻削弱投資人對 2026 年需大幅降息的期待，數據出爐後，美元指數反彈至99.31、近2週高點；日圓兌美元匯率走貶，逼近157。

台幣在昨日結束連4紅後，今早以31.21元開盤，升0.5分，隨後在31.2元附近陷入橫向盤整，靜待Fed決策。

目前市場普遍認為Fed將連續第3次降息，投資人聚焦在主席鮑爾談話以及利率點陣圖變化，在就業數據好壞參半下，市場預估鮑爾談話不會太「鴿」甚至可能偏「鷹」，並重提通膨風險，墊高明年降息門檻。

