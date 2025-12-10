他們因「孩子」找到創業靈感 短短6年「年收衝破42億」親曝翻身祕訣

Darren Litt（圖中）與Adam Gillman於2019年創立兒童健康品牌，2025年預計淨銷售額將超過1.34億美元（約新台幣42億元）。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國有2位爸爸，利特（Darren Litt）與吉爾曼（Adam Gillman）在注意到兒童健康與保健領域存在巨大缺口後，於2019年創立兒童健康品牌，並在短短幾年內快速成長，2025年預計淨銷售額將超過1.34億美元（約新台幣42億元），他們也分享創業理念。

外媒報導，利特回憶，當他的女兒還小時，他曾依照小兒科醫生建議，為孩子購買每日綜合維他命，但送來的軟糖維他命卻黏在一起、底層還覆著糖，讓他猶豫不決。他詢問朋友是否也這樣給孩子吃，幾乎所有人都表示雖然孩子喜歡，但對健康存疑。吉爾曼也有同感，靈光一閃，兩人決定打造一款「更聰明的維他命」，無糖、無多餘添加物，僅含孩子真正需要的營養。

請繼續往下閱讀...

2019年，他們創立了兒童健康品牌Hiya Health，利特指出，他們2位創辦人都有科技背景，在產品開發階段十分受用。他們不斷出貨、測試、改進，並密切傾聽其他家長的反饋，第一款配方在第一年就修改三次。

品牌以直銷模式推出，強調家長信任與孩子體驗，除了維他命本身，產品還設計可重複填充的瓶子、可貼貼紙，以及每月更新的遊戲，讓孩子在使用過程中也能享受樂趣。

品牌策略也著重與兒童喜愛的品牌合作，如迪士尼，藉此加速成長並吸引年輕消費者。利特指出「孩子不會為維他命而興奮，但會為迪士尼公主、皮克斯角色、Hot Wheels或芭比娃娃而興奮。」Hiya Health自資創立，2位創辦人保持高度紀律，將每一分收入投入產品改進與建立家長信任，利特表示，快速成長的同時，品牌拒絕在安全、品質與測試上妥協，「孩子永遠是第一位」。

品牌的成長策略已獲回報，2025年預計淨銷售超過1.34億美元（約新台幣42億元），超過100萬名家長訂閱其直銷服務。利特指出，品牌在快速成長過程中面臨兩大挑戰，改變家長對含糖軟糖健康性的認知，以及負責任地擴大業務。

目前，利特仍擔任CEO，吉爾曼為總裁。利特表示，未來品牌將進一步擴展成完整兒童健康系統，涵蓋補水、腸道健康、免疫支持等，希望將健康習慣融入孩子每日生活。他也提醒創業者「直覺讓你看到別人忽略的問題，數據讓你保持誠實，兩者兼顧才能成功。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法