普發1萬發放1個月 財長：已有2012萬人領取 登記入帳占4成最多

財政部長莊翠雲表示，普發1萬已有2012萬人領取、約占85%。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕普發1萬自11月12日開始發放，立委關切執行情況。對此，財政部長莊翠雲上午在立法院財政委員會表示，截至12月9日止，已有2012萬人領取、約占85%；至於民眾領取方式，以登記入帳占42.55%最多、直接入帳占22.75%次之、ATM領現占20.16%、郵局領現則占10.28%。

普發1萬發放對象包括：國內現有戶籍國民、因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、中港澳居民及外國人為我國國民的配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可的外國人、以及2026年4月1日至30日國內出生的國民等；領取方式比照2023年普發現金6000元方式，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。

請繼續往下閱讀...

財政部表示，普發1萬領取期限至明年4月30日止，明年4月出生的新生兒則可於明年5月22日前至郵局領取。政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾留意假訊息，避免受騙上當；如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法