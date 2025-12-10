焦點股》智邦：外資看好 重返千金股

智邦頻被外資看好，亮燈漲停。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通大廠智邦（2345）頻被外資看好，今日開高走高，盤中攻上漲停1090元，一度在獲利了結賣單出籠，股價在漲停板開開關關，截至11:10分，股價鎖住漲停，成交張數逾1萬張，漲停委買張數逾300張。

智邦11月營收為225.54億元，月減3.47%、年增79.73%，創歷年同期新高；累計今年前11月營收2222.21億元，年增134.2%。

請繼續往下閱讀...

亞馬遜AWS推新品，繼外資點名智邦將是受惠的8家協力廠商之一之後，今日又有外資最新報告指出，下一代ASIC伺服器導入scale-up switch tray，智邦將是最大受惠者，除了AWS Trainium 3 外，也還有另一家新的ASIC客戶。另外，就算未來Trainium 4（預計 2028年）導入 NVLink Fusion，券商也相信智邦有能力繼續開發NVLink Fusion 的 scale-up switch trays，上修明後年獲利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法