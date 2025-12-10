上市生技泰博通過罷工投票 工會取得合法罷工權

上市生技業者泰博爆發勞資爭議，泰博工會通過罷工投票，取得合法罷工權，圖為上月學團赴勞動部聲援泰博工會。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕上市生技業者泰博（4736）爆發勞資爭議，泰博工會本1日舉行罷工投票，以92%的贊成票數通過罷工投票，取得合法罷工權。泰博工會表示，當日會員投票率65.79%，投票中贊成數罷工為 92%。但因工會已另行申請調解，工會表示，將待調解結束後，才會正式進行罷工。

泰博工會的勞資爭議，起因為該公司聘用菲律賓移工，但遭控資方訂定的「泰博公司外籍同仁人事管理要領」，存在許多不合理的條文，強迫所有移工遵守公司宿舍管理規範，違反者可直接遣送回國；嚴禁組小團體、示威與罷工，違反者處勞動服務兩個月遣返回國；不得自行解約，否則須支付罰款並無條件遣返；若重新出入境需繳付押金2萬元；受雇期間在台結婚、懷孕及攜眷，將予以懲罰與遣返。組織工會捍衛權利的移工遭資方威嚇，要求解散或退出工會。

請繼續往下閱讀...

泰博工會秘書長汪英達表示，工會發起勞資爭議至今已經取得若干進展，包括承諾修改「泰博科技股份有限公司外籍同仁人事管理要領」、取消五股廠宵禁照片上傳規定、取消外宿禁令、取消移工返國休假前需先提供一個月薪資押金、承諾續聘一位理事等，工會視為「讓資方稍有退讓」。

泰博工會表示，工會各項要求都合乎國內各項法規及國際勞動組織「公平聘僱準則」，以及責任企業聯盟（Responsible Business Alliance）的行為準則，包括要求資方支付用來處罰移工的「勞動服務」的加班費、退還所有續約時在台灣或在母國支付的仲介費、退還所有在母國支付的仲介費、在台每月繳交的仲介服務費、轉換至泰博時繳交的買工費、對全體會員在契約到期時續聘、取消解約賠償金、取消包括懷孕歧視和各種處罰、賠償條款的規定,並退還所有違法罰款。

針對此次罷工投票，汪英達表示，11月初，泰博人資經理透過分別召集五股廠全體工會幹部和移工開會，直接打壓工會，要求全體會員退出工會、撤銷勞資爭議，造成全體移工恐慌、不滿。在資方的強勢打壓下，能有 65.79%的會員敢在下班後參加投票，已屬難能可貴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法