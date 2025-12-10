WSJ：台積電在台灣生產輝達H200晶片 賣中國前先送美國特別審查

《華爾街日報》報導，大部分H200晶片生產是在台灣由台積電（2330）生產。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府同意輝達（NVIDIA）向中國出口H200晶片，《華爾街日報》報導，大部分H200晶片生產是在台灣由台積電（2330）生產，再運往美國，除了徵收25%的進口規費，還將進行特別國安審查。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，知情人士透露，H200人工智慧晶片主要在台灣生產，但得送往美國進行國安審查才會運往中國。

此外，川普（Donald Trump）政府官員指出，輝達晶片外銷中國前，將在美國進行特別安全審查。專家指出，H200複雜的供應鏈運輸程序與非一般的國安審查，凸顯了這項協議的前所未有性。

專家表示，美國原本應從銷售中取得25%的分潤，但在安排這筆交易時，必須面對法律障礙，避免讓它看起來像是一種出口稅，這也可能解釋了這種不尋常的安排。美國憲法禁止政府徵收出口稅。

智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）中國暨科技資深學者麥奎爾（Chris McGuire）表示，特殊安排的相關利益不在於涉事國家，而是輝達。

支持對中晶片輸出管制的麥蓋爾與其他分析師認為，大規模向中國輸出H200晶片可能削弱美國AI運算力優勢。但包括川普政府的AI顧問薩克斯（David Sacks）等官員，與輝達執行長黃仁勳都強調，全球都低估中國晶片業能力已快速提升，輝達必須在中國市場與華為等公司競爭。

黃仁勳上週在華府會晤川普與國會議員時說，面對中國美國不能放棄整個市場。但分析師表示，在不了解出口量和接收方的情況下，很難判斷向中國出售晶片對國家安全的影響。出口審批尚未最終敲定，細節仍有可能改變。

根據報導，川普8日宣布同意H200晶片出口中國時強調，只有核可買家才能取得晶片。但司法部同日起訴，涉嫌走私H200等輝達管制晶片至中國與其他國家的2名商人。輝達表示，未見大規模晶片走私的情況。

美國國會議員關切輸中晶片最終可能提升中國軍力，威脅美國安全，但黃仁勳不同意，認為中國軍方考量自身國安，不會使用美製晶片。

專家指出，H200將由台積電生產再運往美國進行國安審查，這將使美國政府有機會將25%的費用歸類為進口稅或關稅，而非出口稅，但目前沒有更多細節的情況下，外界仍不清楚政府將如何對晶片本身進行安全審查。

而針對美國政府的「25%過路費」，將以進口稅的方式向晶片製造地台灣徵收，台積電表示，對此無評論。

