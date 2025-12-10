自由電子報
焦點股》 眾達-KY:法說會報喜 看好CPO量產

2025/12/10 09:55

眾達-KY看好CPO明後年量產。（擷取官網）眾達-KY看好CPO明後年量產。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊眾達-KY（4977）法說會報喜，今日開高後攻上漲停142元，而在賭法說行情的賣壓出籠下，打開漲停，截至9:35分，股價暫報140.5元，上漲11元，漲幅8.49%，成交量逾2.17萬張。

眾達昨日在法說會上指出，AI推動的高效能運算需求強勁，全球超大型資料中心（Hyperscale Data Center）大量建置，眾達4年前就與博通合作開發CPO技術，包括光引擎、ELSFP外置光源與封裝架構等，預期2026、2027年一定會量產。

眾達與Broadcom合作的51.2T TH5-Bailly CPO，是領先業界推出的共同封裝光學晶片組，目前將進入量產階段，眾達供應CPO ELSFP。

Hyperscale Data Center在2024年初已突破1,000座，預計年底將達到1,136座。過去四年資料中心數量翻倍，未來四年也將再翻倍至超過2,000座，年複合成長率由去年的17%調升至18.4%。

