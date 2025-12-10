焦點股》華邦電：10月續獲利 價量上揚

華邦電（2344）昨公告10月稅後淨利為11.86億元， 年增394.33倍，每股盈餘0.26元。

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）昨公告10月稅後淨利為11.86億元， 年增394.33倍，每股盈餘0.26元。持續獲利的利多消息，激勵華邦電今股價續漲，早盤最高達73. 4元，較昨上漲2.1元，截至9點26分，成交量12.89萬張，績居台股成交王。

受惠記憶體缺貨與價格上漲，華邦電出貨量增加，第3季稅後淨利約達29.43億元，每股盈餘約0.65元，終結連續4季虧損，創近3年來單季獲利新高，不僅彌補上半年虧損，並帶動今年前三季稅後淨利約5.39億元，每股盈餘0.12元，加上10月累計稅後淨利達17.25億元，每股盈餘0.38元。

華邦電昨收盤價達71.3元，上漲3.4元，創25年多以來新高價，連4漲，漲幅27.78%，成交量高達59.3萬張，居台股成交王，三大法人續買超2.02萬張，其中，外資大買1.92萬張，連5買。

