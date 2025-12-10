台股收盤》台積電、台光電、聯發科3王聯手 指數收28400點新高

台積電、台光電、聯發科3王聯手，指數收28400點新高。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股週二4大指數小漲小跌，台股週三在台積電、台光電、聯發科等電子股開盤上揚，指數開盤漲8.16點，以28190.76點開出，在台積電領電子股衝刺，傳產與金融股助攻，指數開高走高，終場漲218.13點，收28400.73點，創收盤新天價。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲25元，收1505元，成交額347.12億元，排名第1；華邦電跌3.8元，收67.5元，成交額283.73億元，排名第2；金居以漲停279元作收，成交額215.34億元，排名第3；國巨*漲6元，收245.5元，成交額157.17億元，排名第4；波若威漲24.5元，收384元，成交額132.59億元，排名第5。

智邦以漲停1090元作收，成交額122.61億元，排名第6；聯發科漲40元，1460元，成交額118.39億元，排名第7；台玻跌1.65元，收38.25元，成交額116.88億元，排名第8；尖點以漲停151.5元作收，成交額109.2億元，排名第9；華東漲1.35元，收49.25元，成交額101.58億元，排名第10。

