聯電打造南科首座「循環經濟資源創生中心」

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）打造南科首座「循環經濟資源創生中心」，也是國內產業循環共生及轉型的重要指標，今天上午將在Fab12A廠內舉辦開幕典禮，代表公司在永續發展進入新里程碑。

聯電的「循環經濟資源創生中心」建築面積約5900平方公尺，總樓地板面積約9000平方公尺，廠房以綠色建築規範設計，以循環經濟為主軸，創生中心也兼具環保永續教育功能，經由結合公益、實踐、教育及展示等功能，成為南科的綠色循環經濟種子，紮根環境教育於下一代。

聯電表示，將持續與廢棄物廠商及原物料供應商合作研究，開發新的廢棄物再利用的方法與項目，與價值鏈夥伴共同創造更高的環境效益，邁向共好的永續未來。

聯電預計中心正式啟用後，初期將針對半導體產業製程所產出的廢棄物，資源化為再生產品出售或回用，包含將廢液與污泥轉化為工業級產品；無法純化的廢溶劑則透過熱裂解產生燃料氣供廠內循環使用，以達到節能減碳及資源創目的。預估創生中心每年約可將1.5萬公噸廢棄物轉換成資源化產品，減廢比例達1/3，創造產值約一億元的綠色經濟效益。未來持續研發廢溶劑及廢塑膠以熱裂解技術，產生能源再利用或發電應用，降低能源成本，達成經濟與環保雙贏。

