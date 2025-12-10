川普放行輝達H200銷中不被看好 彭博曝關鍵

美國總統川普批准輝達向中國銷售AI晶片H200。（圖擷自輝達官網）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國總統川普（Donald Trump）決定允許輝達（NVIDIA）向中國銷售AI晶片H200是因為他認為此舉安全風險較低，因為輝達在中國的主要競爭對手華為（Huawei）已經能提供性能相當的AI系統。

《彭博》報導，在權衡是否批准輝達H200晶片出口中國市場時，政府官員考慮了很多種可能的方案，並聽取了華府鷹派國安人員的意見。這些方案包括完全禁止向中國出口任何AI晶片，以及允許所有晶片出口到中國市場，進而衝擊華為。最終川普選擇放行H200晶片到中國，同時將輝達最新晶片保留給美國客戶。

知情人士表示，此舉將使美國在AI晶片市場客戶取得晶片方面，比中國領先18個月，美國買家將繼續享有購買最新產品的獨家權力。白宮官員認為，將H200推向中國將促使中國AI開發者利用美國技術生態系統，而不是轉向華為或其他中國本土晶片製造商的產品。

川普的決定結束了他與顧問們數週以來，就是否允許向中國出口H200晶片進行的協商。幾天前，川普曾在華府與輝達執行長黃仁勳舉行私人會談，黃仁勳一直呼籲美國解除對輝達的出口管制。川普在他自行的社群平台公佈了這項決定，並表示，H200晶片只會出口到「獲准的客戶」，英特爾和AMD（超微）等晶片製造商也符合資格。

此舉的根本原因在於，美國方面認為華為與輝達的競爭力遠超過其承認的水準。知情人士透露，白宮官員重點關注華為的AI平台CloudMatrix 384，該平台採用最新的昇騰晶片。知情人士表示，官員們認為CloudMatrix 384的性能與輝達的類似系統NVL72不相上下，後者採用的是輝達最先進的Blackwell晶片。

知情人士表示，美國官員的結論更凸顯了事態的急迫性，華為恐在2026年具備生產數百萬顆昇騰910C加速器的能力，這款晶片正是為了與輝達的產線競爭而誕生。美國在6月曾預估，華為今年只能生產20萬顆昇騰系列晶片。

針對報導，美國商務部和輝達發言人皆未立即回應。白宮發言人德賽（Kush Desai）則強調，川普政府致力於確保美國科技領域的領先地位，同時不會損害國家安全。

目前仍不清楚中國公司會不會如同川普政府官員所預期的積極接受H200晶片，川普表示，他已就此舉告知中國國家主席習近平，習近平對此表示贊同。但中國政府官方管道尚未公開表態是否歡迎H200晶片。《金融時報》週二報導稱，北京正準備限制部份企業取得H200晶片，以維護中國科技自主發展的目標。

