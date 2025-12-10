麥當勞太貴了！菜單漲幅曝光「遠超通膨率」網爆氣：不如吃餐廳

數據顯示，速食龍頭麥當勞的漲價速度，已大幅超越平均通膨率。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕速食之所以長期受到大眾青睞，其中一大原因就是「便宜」，但那早已是過去式，外媒指出，近年速食已變得越來越不親民，而且漲幅遠超過一般通膨。數據顯示，速食龍頭麥當勞的漲價速度，已大幅超越平均通膨率，甚至有些品項自 2019 年以來價格翻倍。

美國媒體《The Takeout》報導，自 2015 年至今，美元的平均通膨率約為每年 3.17%。照此推算，2015 年售價 1 美元（約31.45元新台幣）的商品，在 2025 年應為 1.37 美元（約43.1元新台幣）。

然而，麥當勞的價格走勢完全不是這麼回事。以麥香雞（McChicken）為例，2018 年售價 1 美元，2025 年卻飆到 3.10 美元（約97.52元新台幣），短短7年暴漲 210%。其他品項也呈現類似趨勢。麥克雙牛堡（McDouble）2014 年售價 1.19 美元（約37.43元新台幣），如今則漲到 4.59 美元（約144.4元新台幣），11 年漲幅高達 285%。

儘管麥當勞聲稱，價格漲幅沒有數據顯示的這麼誇張，而且每個地區的售價有所差異，但即使是麥當勞公佈的數據，漲幅仍相當可觀。麥當勞稱，大麥克套餐從 2019 年到 2024 年只漲了 27%，從 7.29 美元（約229.34元新台幣）漲至 9.29 美元（約292.26元新台幣），但報導指出，這數據仍然高於平均通膨率。

消費者當然也感受到了價格的變化，麥當勞與其他速食連鎖的粉絲紛紛到 Reddit 抱怨。其中一名網友看到 2025 年大麥克套餐飆到 10.49 美元（約330元新台幣）後直言：「這種價格不如直接去紅羅賓（Red Robin、美國的漢堡連鎖餐廳），還能有人幫你上菜。」另外有網友則附和說：「根本不懂為什麼還有人去麥當勞，又貴又難吃。」

報導坦言，速食店依然以其快速的出餐速度，令人印象深刻，但「便宜」這項最大吸引力正迅速消失。加盟店主表示，漲價是因為勞動力與原物料成本上升，但企業高層並不會自己吸收這些成本，而是直接把壓力轉嫁給消費者。

