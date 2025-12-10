Fed主席熱門人選哈塞特：降息空間充裕

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）是美國聯準會（Fed）下一任主席的熱門人選，哈塞特週二（9日）表示，在未來幾個月仍有「充裕的降息空間」，不過，哈塞特也強調，如果他成為新主席，他將憑藉自己的判斷，不會受到政治壓力影響利率決策。

綜合外媒報導，哈塞特週二出席《華爾街日報》執行長理事會活動時表示，如果數據顯示聯準會可以降息，就像現在這樣，那麼就有足夠的降息空間。這與美國總統川普（Donald Trump）多次呼籲降低借貸成本的立場一致。

被問到這是否代表週三（10日）會議結束後，聯準會降息幅度可能超過目前預期的0.25個百分點（1碼）時，哈塞特也給出肯定的答案。

現任Fed主席鮑爾（Jerome Powell）的任期即將在明年5月結束，哈塞特目前已被視為接班的熱門人選，作為川普的長期盟友，哈塞特在川普首個總統任期內就擔任重要的經濟顧問。川普先前曾多次公開抨擊現任主席鮑爾，因為鮑爾沒有如他的意大幅降低利率。

被問及若是川普透過社群平台要求降息時，哈塞特是否會聽從川普的指示行動，他表示，要做的只有「正確的事」，哈塞特接著說，假設通膨率從2.5％升至4％，這樣就不能降息，並補充，他會依靠自己的評估，以及不偏袒任何黨派承諾，相信總統也會信任這樣的判斷。

川普先前曾表示，他已將聯準會主席候選人名單從10人縮減至1人，最近在白宮的一次活動中，川普更點名哈塞特是「潛在的Fed主席」。

哈塞特則稱，儘管川普公開承認他已經做出了決定，但他無法肯定川普已經確定了下一任主席的人選。哈塞特直言，川普會做出決定，然後又改變主意，他會將財政部長貝森特（Scott Bessent）擺在首選，但貝森特已表明他更喜歡現在的工作，實際上已退出競爭。哈塞特補充，自己是否會進入聯準會，這將是一個類似的抉擇。

