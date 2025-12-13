MIT小巨人2》得意中華「根留台灣」 年提撥1％做公益

林琮隆、陳秀卿夫婦以「得意志公司」名義，承接營運亞洲首座懸吊國寶級戰機展示館「航空教育展示館」，實踐企業社會責任。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／專題報導〕2000年國內掀起台商「西進中國」熱潮，得意中華食品選擇逆勢操作─不登陸、不外移，堅持「根留台灣」，如今不僅企業穩健成長，更以每年提撥營收至少1%投入公益，並承接國防部「航空教育展示館」的營運，實踐企業社會責任，讓品牌扎根地方、飛得更高。

貿然西進 擔心被養套殺

得意中華食品董事長陳秀卿坦承，當時也曾心動並前往中國市場探路，「那時看起來到處都是商機，大家都說不去就落伍」，但深入了解後，發現中國對外商往往採取所謂「養、套、殺」模式─先以市場利多吸引外商投資，之後透過合資名義或技術合作逐步掌握核心技術，最後再反手奪取市場、趕走外商。

陳秀卿說，創業初衷是希望自己和公司員工都能有穩定收入，就近照顧一家老小，讓家庭幸福美滿，一旦工廠西進，員工勢必無法關照到家人，「賺到銀兩、卻賠掉家庭溫暖」，那不是她要的成功，企業一旦離開家鄉，就失去了根；況且中國充滿「掌握不到、控制不了」的變數，最終她選擇留在台灣，配合政府政策穩健成長，這決定讓得意中華在競爭激烈的食品市場站穩腳步，甚至開創出更多可能。

聯合高雄觀光工廠 打行銷團體戰

「台灣產業97%是中小企業，我們就像打不死的蟑螂！」這句看似玩笑話，卻道出中小企業的堅韌本質，陳秀卿表示，台灣中小企業奮戰不懈的精神和精彩故事，在全台155家涵蓋食、衣、住、行、育樂、美學等產業觀光工廠都看得見，高雄7間觀光工廠並聯合打團體戰，聯合推廣品牌、外銷國際，並吸引外國旅客前來參觀。

除了經營事業，得意中華更以實際行動回饋社會，公司聘用二度就業婦女、高齡長者、身心障礙者與學生工讀生，讓更多族群共享就業機會，並每年提撥營收至少1%投入公益，推動在地文化和教育。

岡山是「空軍的故鄉」，為讓軍事文化得以延續，林琮隆、陳秀卿夫婦以「得意志公司」名義，承接營運亞洲首座懸吊國寶級戰機展示館「航空教育展示館」，從滷味出發、到文化扎根，得意中華食品用行動寫下「台灣味」的企業傳奇。

