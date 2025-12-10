自由電子報
聖暉*11月營收創歷年同期新高 將在美國設據點

2025/12/10 07:41

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）總經理賴銘崑（中），右為朋億*總經理馬蔚（右）與銳澤總經理周谷樺（左）。（公司提供）無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）總經理賴銘崑（中），右為朋億*總經理馬蔚（右）與銳澤總經理周谷樺（左）。（公司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）公布2025年11月合併營收達37.3億元，月增16.4 ％、年增20％，續創歷年同期新高；累計1至11月合併營收達374.3億元，較去年同期成長41％，同步創歷年同期新高水準。

在全球化佈局方面，聖暉*表示，近期董事會已通過在美國設立據點的規劃，未來美國市場將成為聖暉*海外發展關鍵的樞紐。面對美國市場在專業人才招募、團隊運作效率與跨區域協作等挑戰，聖暉*已啟動多元且具彈性的用才策略: 包括在地招募專業人才、擴大與當地夥伴合作範疇、派遣台灣技術專才進行技術交流與支援，以確保集團海外接單、專案執行與人力資源配置皆能穩定銜接，進一步強化集團整體全球競爭力。

展望2025年第4季，聖暉*持正向樂觀看法。全球地緣政治因素推動供應鏈多元化趨勢，半導體、記憶體等產業客戶的擴廠需求仍將維持高檔，有助於推升集團整體在手訂單並保持穩健水準。同時，東南亞與日本等市場的客戶資本支出與擴建案也持續推進。聖暉*將持續把握這波產業結構轉型的契機，擴大整體業務接單，同時深化專案承攬與執行效能、擴充專業技術與工程施作團隊量能等，為未來營運奠定持續向上成長的動能。

